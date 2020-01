Tipp 9 für Reisewarnungen für den Iran: Teilreisewarnungen für den Iran

Eine Gefahr für Leib und Leben besteht im Iran in den Grenzregionen zu Pakistan und Afghanistan (Provinz Kerman und Sistan-Belutschistan) sowie in den Risikogebieten der Provinz Kurdistan und die von Kurden bewohnte Provinz West-Aserbaidschan. Mit einem gewissen Restrisiko müssen Reisende auch in der Provinz Khuzestan, unter anderem auch in Teheran, rechnen. Nichtsdestotrotz erweisen sich Reisen in den Iran allgemein als nicht gefährlich.