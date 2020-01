Tipp 7 für Reisen in den Iran: Geldwechsel

Urlauber, die eine Reise in den Iran planen, müssen ausreichend Bargeld in Euro oder US-Dollar für den gesamten Aufenthalt mitbringen. Denn ausländische Bank- und Kreditkarten werden im Iran nicht akzeptiert. Der Umtausch in die iranische Landeswährung Rial kann am Flughafen, in Banken oder Wechselstuben vollzogen werden.