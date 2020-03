Zauberhafter Orient : Darauf müssen Sie bei Reisen in den Iran achten

Foto: Shutterstock.com / TripDeeDee Photo Infos 10 Tipps für Reisen in den Iran.

Der kulturelle Reichtum an Sehenswürdigkeiten ist im Iran immens. Mit einer vergleichbaren Vielfalt ist auch die iranische Landschaft gesegnet. Nachfolgend lesen Sie, worauf Urlauber während einer Iran-Reise achten sollten.

Einzigartige Moscheen, eine malerische Landschaft, imposante Bergwelten, traditionelle Orte und moderne Städte: all das und noch viel mehr gibt es in der Islamischen Republik Iran. Das Land zwischen Kaspischem Meer und Persischen Golf hält für jeden Reisenden eine Fülle an Highlights bereit. Ganz egal, ob man lieber in unberührter Natur wandert, einen Roadtrip entlang der Küste unternimmt oder sich in den Trubel der iranischen Metropolen stürzt.

Kulturhistorische Höhepunkte im Überblick:

Die Reise in den Iran gleicht stets dem Besuch eines orientalischen Freilufttheaters. Denn sein kultureller Reichtum ist immens und außerordentlich vielfältig. Allein schon deswegen, weil der Iran über viele Jahrhunderte hinweg weitaus größer gewesen ist als heute und das antike Persien als Schmelztiegel der Zivilisationen galt. Aus diesem Erbe schöpft sich in der Gegenwart der kulturelle Reichtum des Landes, der von Jahr zu Jahr immer mehr Urlauber ins Land lockt.

Somit muss man als Urlauber während der Iran Rundreise damit rechnen, dass man die Vielfältigkeit des Landes nur mit einem flüchtigen Blick nach links und rechts ergründen kann. Am besten konzentriert man sich auf die sogenannten Klassiker. Hierzu gehören beispielsweise die weltoffene Millionen-Metropole Teheran, Shiraz - die Stadt der Dichter und Denker, die Wüstenstadt Yazd, das bilderbuchartige Isfahan und die alt-persische Ruinenstadt Persepolis.

Teheran - eine Stadt zwischen Moderne und Tradition

Auf den ersten Blick mag Teheran keine Schönheit sein und auf Iran-Reisende eher abschreckend wirken. Soweit das Auge reicht erstreckt sich am Fuße des Elburs-Gebirges ein uferloses Meer aus Häusern - unübersichtlich und wild aneinandergereiht. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man in der Millionen-Metropole Teheran ganz besondere Schmuckstücke, wie den Golestanpalast, den Saadabad-Palast und den Großen Basar. Ein Abstecher in das Nationale Juwelenmuseum lohnt sich ebenfalls, zumal dort die ehemaligen Kronjuwelen der persischen Könige aufbewahrt werden.

Isfahan - eine Perle im Iran

Ein guter Ausgangspunkt für einen Stadtbummel durch Isfahan könnte für Reisende der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Meidan-e Imam-Platz sein. Doppelgeschossige Arkaden, Moscheen mit kunstvoll verzierten Kuppeln und prächtige Paläste verleihen dem gewaltigen Platz eine eindrucksvolle Erscheinung. Besonderes Flair bietet der orientalische Bazar-e Queysariyeh, ein magisches Gassenlabyrinth geprägt vom Duft aromatischer Gewürze, leuchtenden Farben und einem nicht enden wollendes Getümmel. Ein Meisterwerk der islamischen und armenischen Baukunst stellt im Süden Isfahans die Vank-Kathedrale dar.

Shiraz - Stadt der Blumen

Die iranische Stadt Shiraz bietet Urlaubern einen Hort der Entspannung und Erholung. Denn viele der historischen Sehenswürdigkeiten sind von herrlichen Gärten umgeben, wobei auch die Grünanlagen selbst eine Attraktion darstellen. Shiraz ist aber auch eine Stadt der Dichter und Denker. Hier befinden sich die Gräber der iranischen Dichterfürsten Hafis und Saadi. Einen magischen Moment erleben Besucher in der Nasir al-Molk Moschee, wenn die Sonne am frühen Vormittag durch ihr lichtdurchflutetes Buntglasfenstern scheint und die Schatten durch den Raum wandern.

Yazd - die größte aus Lehm gebaute Altstadt der Welt

Die Altstadt von Yazd mit ihren orientalischen Basaren, Wohnpalästen und Moscheen aus Lehm entführt Besucher in ein Märchen aus 1001 Nacht. Doch das Besondere sind nicht nur die prächtigen Bauten, sondern ihre Bauweise. So sorgen enge, verwinkelte Gassen, schattenspendende Innenhöfe, sprudelnde Springbrunnen und zahlreiche Windtürme für ein angenehmes Leben mitten in der Wüste. Für Yazd sollten Urlauber mindesten zwei Tage einplanen.

Persepolis - die Überreste eines persischen Großreiches

Überwältigend muss der Anblick der Residenzstadt der alten Perser zur damaligen Zeit gewesen sein, vor allem für diejenigen, die aus allen Provinzen des Reiches nach Persepolis kamen. Mehrere Terrassen am Fuße des Bergs Rahmat weisen den Besuchern den Weg hinein in riesige Prunkhallen und Palästen. Von all der königlichen Pracht ist leider nicht viel übriggeblieben, nachdem Alexander der Große im Jahr 330 v. Christus die Stadt geplündert und niedergebrannt hat. Der Besuch von Persepolis sollte keinesfalls auf einer Rundreise im Iran fehlen.

Foto: Shutterstock.com / Valery Shanin Infos Reisen in den Iran: 10 Sicherheitstipps des Auswärtigen Amtes.

Wohin kann man im Iran sicher reisen?

Generell wird der Iran als sicheres Reiseland eingeschätzt, sodass die wichtigsten Orte und Sehenswürdigkeiten in den Städten und auf dem Land gefahrlos besichtigt werden können. In den Metropolen lauern die üblichen Gefahren einer Großstadt. Aber ansonsten passiert auf den üblichen Pfaden der Touristen praktisch nichts Gefährliches und man kann sich durchaus sicher fühlen. Auch alleinreisende Frauen brauchen während einer Rundreise durch den Iran keine Bedenken zu haben. Damit das auch so bleibt, sollten sich Reisende aus dem Ausland an die Gesetze und Gepflogenheiten des Reiselandes Iran halten und das Glück nicht allzu sehr strapazieren. Wichtig ist auch, die Empfehlungen des Auswärtigen Amtes besonnen und umsichtig zu beherzigen.

Wie sollten sich Frauen bei Reisen in den Iran verhalten?

1. Kleidung

Frauen sollten sich bei einer Reise in die Islamische Republik Iran unbedingt an die im Land geltenden islamischen Kleidervorschriften halten. In der Regel beginnt dies bei der Einreise am Flughafen. Es kann aber auch schon an Bord eines Flugzeugs einer iranischen Fluggesellschaft gelten. Danach müssen Frauen und Mädchen ab einem Alter von neun Jahren ein Kopftuch tragen, das die Haare bedeckt. Als Kopftuch genügt gewöhnlich ein leichter Schal, der locker über Kopf und Haar fällt. Da die weiblichen Konturen, vor allem der Po, verhüllt sein sollen, tragen Frauen knöchellange Jeans oder Baumwollhosen sowie eine lange Bluse oder einen kurzen Mantel. Offene Schuhe sind tabu.

Wer als reisende Frau wichtige muslimische Pilgerstätten bzw. Heiligtümer besichtigen möchte, muss einen schwarzen Tschador überstreifen. Ein solcher liegt in der Regel am Eingang als Leih-Tschador aus. Wer sich unsicher ist, ob ein Tschador angelegt werden muss, orientiert sich am besten an den Iranerinnen.

2. Begrüßung

"Salaam alaykum", heißt "Friede sei mit euch" und wird gewöhnlich bei der Begrüßung gesagt. Hierbei sollte allerdings penibel darauf geachtet werden, dass Anfassen tabu ist, erst recht ein Kuss auf die Wange. Das gilt allerdings nur bei der Begrüßung zwischen Mann und Frau. Frauen untereinander ist die Begrüßung per Handschlag, Wangenkuss bzw. Umarmung erlaubt. Wer sich als Frau unsicher fühlt, sollte sich auch auf eine verbale Begrüßung, ein freundliches Lächeln oder ein leichtes Kopfnicken beschränken.

3. Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit

Frauen und Männer müssen sich in der Öffentlichkeit um Diskretion bemühen. Das gilt auch für Touristen aus dem Ausland. Gemeint ist der Austausch von Zärtlichkeiten außerhalb der eigenen vier Wände, wie intensives Küssen, heftiges Turteln oder innige Umarmungen. Händchenhalten wird von den iranischen Sittenwächtern teilweise akzeptiert. Daran haben sich Mann und Frau während einer Rundreise durch den Iran zu halten. Eine Ausnahme stellt der Wangenkuss zur Begrüßung oder Verabschiedung bei gleichgeschlechtlichen Personen dar.

Achtung: Während hierzulande homosexuelle Paare längst zum Straßenbild gehören, wird Homosexualität in der Islamischen Republik Iran gesellschaftlich tabuisiert und wird mit harten Strafen bis hin zur Todesstrafe geahndet.

4. Der Besuch von Kaffee- oder Teehäusern

In islamisch geprägten Ländern wie dem Iran ist der Besuch von Kaffee- oder Teehäusern vornehmlich den Männern vorbehalten. Solange es in diesen Einrichtungen einen ausgewiesenen Bereich für Frauen und Familien gibt, stellt der Besuch kein Problem dar. Alleinreisende Frauen sollten allerdings davon Abstand nehmen, da sie von den Männern entweder wie eine Aussätzige behandelt oder sogar belästigt werden.

5. Öffentliche Verkehrsmittel im Iran

Wer als Frau in öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs ist, hat anfangs schwer, sich zurechtzufinden. Denn in den Stadtbussen gehört es zum guten Ton, dass alle Frauen und Kinder hinten im Bus Platz nehmen. Selbst Ehepaare müssen getrennt voneinander sitzen. In Fern- und Minibussen können Männer und Frauen überall sitzen - eine Trennung nach Geschlechtern gibt es hier nicht. In der Regel sitzen Männer neben Männern und Frauen neben Frauen, es sei denn, sie sind entweder verheiratet oder gelten als Paar. In der Metro können Frauen entweder den ausgewiesenen Frauenwagon nehmen oder die "normalen" Wagons.

Welche Jahreszeit eignet sich für Reisen in den Iran?

Als beste Reisezeit gelten für Reisen in den Iran die Zeiträume März bis Mai (Frühling) und September bis November (Herbst). Denn in den meisten Regionen des Landes zeigt sich das Klima von seiner milden Seite. Im iranischen Frühling wird das anfänglich oft frische und windige Wetter allmählich sonniger und wärmer. Die Temperaturen klettern am Ende des Frühlings auf 30 Grad Celsius an, bei wenigen bis kaum Niederschlägen. Im Herbst gehen die Temperaturen wieder zurück. Es wird milder, aber auch feucht und nebelig.

Wintersport-Fans finden in den benachbarten Skigebieten Shemshak und Darbansar - beide in einem Tal 50 Kilometer von Teheran entfernt - einen idealen Ort. Die Skisaison im Elburs-Gebirge beginnt in der Regel im November. Die beste Reisezeit für Reisen an die Küstengebiete am Persischen Golf ist der Zeitraum zwischen November und März.

Tipp: Reisenden wird empfohlen, den jährlichen Fastenmonat Ramadan für eine Reise in den Iran auszulassen. In dieser Zeit sind viele Sehenswürdigkeiten, Museen und öffentliche Einrichtung teils geschlossen oder haben verkürzte Öffnungszeiten.

Was müssen Backpacker bei Reisen in den Iran beachten?

Backpacking im Iran ist ohne Weiteres möglich. Allerdings sollten sich Backpacker bereits vor der Iran Rundreise ausgiebig auf der Webseite des Auswärtigen Amtes über aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise informieren.

Visum: Für Iran Reisen benötigen Backpacker in jedem Fall ein Touristenvisum. Da es bei einem Visum on Arrival keine Garantie für die Erteilung eines Visums durch das iranische Außenministerium gibt, sollten sich Urlauber vor Antritt der Reise um ein Visum bemühen. Ein Vorteil ist, dass man sich mehrstündige Wartezeiten am Flughafen erspart. Sofern die Einreise geklappt hat, gelten die Gesetze und Verhaltensregeln des Landes.

Kleidung: Die Befolgung der islamischen Kleiderordnung gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Danach müssen weibliche Backpacker in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen. Um die weiblichen Körperkonturen zu kaschieren, eignen sich ein weites Oberteil wie eine Bluse oder ein Mantel sowie eine knöchellange Hose. Ein Tschador muss Frau nur dann tragen, wenn wichtige muslimische Sehenswürdigkeiten besichtigt werden. Männer werden dazu angehalten, keine kurzen Hosen und T-Shirts zu tragen.

Alkohol: Im Alltag der Iraner ist der Alkoholkonsum verboten. Wer beim Trinken von alkoholischen Getränken erwischt wird, muss im streng muslimischen Land Iran mit harten Strafen rechnen - von Geldstrafen über Peitschenhiebe bis hin zu einer Gefängnisstrafe.

Foto- und Filmaufnahmen: Grundsätzlich stellt das Fotografieren und Filmen kein Problem für Backpacker dar. Ein Fotografier- bzw. Filmverbot besteht bei militärischen, behördlichen oder verkehrstechnisch wichtigen Anlagen. Gleiches gilt auch für das Ablichten von Demonstrationen und deren Umfeld, insbesondere von Polizei und deren Einsatzfahrzeugen. Einschränkungen kann es auch bei einigen religiösen Heiligtümern geben.

Kreditkarten: Grundsätzlich haben Touristen aus dem Ausland keine Möglichkeit, mit Kreditkarten und anderen ausländischen Bankkarten Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen oder an Bankautomaten Geld abzuheben. Dementsprechend muss ausreichend Bargeld für die gesamte Iran Rundreise mitgenommen werden.

Impfungen: Im Allgemeinen braucht man für die Einreise in den Iran keine besonderen Impfungen. Jeder Reisende sollte allerdings über die in Deutschland empfohlenen Standardimpfungen verfügen. Wer einen längeren Aufenthalt im Iran plant, sollte sich zudem gegen Hepatitis A, Typhus, Meningokokken, Tollwut und Tuberkulose impfen lassen.

Reiseapotheke: Die medizinische Versorgung im Iran entspricht bei weitem nicht dem Standard in Deutschland, vor allem in den ländlichen Regionen. Daher empfiehlt es sich, sowohl eine gut ausgestattete Reiseapotheke mitzunehmen als auch eine Auslandskrankenversicherung mit Rücktransport abzuschließen.

Straßenverkehr: Der Straßenverkehr im Iran erweist sich als eine halsbrecherische Angelegenheit. Verkehrsregeln werden meist kaum beachtet und es gilt vielerorts die Vorfahrt des Stärkeren. Es kann aber auch völlig anders auf iranischen Straßen zugehen, und zwar in Form von zähflüssigen oder stehenden Blechlawinen.

Warum sollten Touristen nicht in manche Gegenden des Iran reisen?