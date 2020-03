Tipp 4 für Iran-Reisen: So gelingt die Einreise

Für Reisen in die Islamische Republik Iran benötigen Urlauber mit einem deutschen Reisepass ein Visum. Am besten besorgt man sich die Aufenthaltsgenehmigung in der iranischen Botschaft in Berlin bzw. in den Konsulaten in Hamburg, München oder Frankfurt am Main. Alternativ kann auch bei der Einreise in den Iran – am Flughafen – ein Visum on Arrival beantragt werden. Allerdings muss man hier mit mehrstündigen Wartezeiten rechnen. Zudem gibt es keine Garantie für die Erteilung eines Visums.