Tipp 9 für Reisen in den Iran: Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit

Grundsätzlich gilt im Iran, auf jegliche Zärtlichkeiten in der Öffentlich zu verzichten. Händchen halten wird mittlerweile toleriert, aber nicht gern gesehen. Wenn unverheiratete Paare in den Iran reisen, müssen sie in getrennten Zimmern übernachten. Vom verbotenen Sex vor der Ehe ganz zu schweigen. Auf Homosexualität steht im Iran die Todesstrafe.