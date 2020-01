Tipp 2 für das Klima in Guatemala: Das Klima

In Guatemala herrscht überwiegend ein gemäßigtes Klima und die Andenrepublik wird daher oft auch als „Land des Frühlings“ bezeichnet. Die Temperaturen weisen im Durchschnitt eine Temperatur von 20 Grad Celsius auf. Allerdings wird das Klima von der Regen- und Trockenzeit bestimmt. Während es in der Trockenzeit heiß und trocken ist, geht es in der Regenzeit heiß und feucht zu. Bereits am Morgen schwankt die Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 90 Prozent.