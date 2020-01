Tipp 5 für die Sicherheit in Guatemala: Mit dem Taxi durch die Nacht

Reisende sollten nur mit einem offiziell lizenzierten Taxifahrer fahren. Das erkennt man zum einen an dem Buchstaben „A“ am Anfang des Nummernschildes und zum anderen an der Lizenznummer an der Seitentür. Nach Einbruch der Dunkelheit wird Touristen empfohlen, ausschließlich mit Taxis zu fahren. Sie stehen entweder am Taxistand oder vor den großen Hotels oder Plätzen.