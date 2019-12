Geheimtipp für Entdecker : Guatemala City, eine Hauptstadt mit ganz besonderem Charme

Foto: Shutterstock.com / Byron Ortiz 11 Bilder Stadtrundgang durch Guatemala-Stadt: Die Highlights auf einen Blick.

Eine Tour für Entdecker, gespickt mit viel Abenteuer - das ist Guatemala City. Die Hauptstadt von Guatemala lockt mit Kolonialbauten, Maya-Ruinen und spannenden Museen.

Bunt, überraschend und vielseitig - so zeigt sich Guatemala City. Der Charme der alten Lady ist noch immer gegenwärtig. Dennoch weiß man nicht, was mehr entzückt - der morbide Charakter der antiken Gebäude oder das reiche kulturelle Erbe des Landes. Kulturbeflissene kommen trotz aller Vorurteile voll auf ihre Kosten. So ist in Guatemala City der Besuch der historischen Altstadt rund um den Parque Central und der Maya-Ruinen Kaminaljuyú ein absolutes Muss.

Welcher Flughafen befindet sich in der Hauptstadt von Guatemala?

Wer von Deutschland mit dem Flugzeug nach Guatemala reist, wird in den meisten Fällen auf dem internationalen Flughafen La Aurora International Airport von Guatemala-Stadt ankommen. La Aurora liegt gut sieben Kilometer vor den Toren der Stadt und dient für viele Reisende als wichtige Drehscheibe für weitere Flüge ins Inland oder in die Nachbarländer Honduras, El Salvador, Mexiko und Belize. Zurzeit gibt es allerdings keine Direktflüge nach Guatemala-Stadt, sodass eine Anreise nach Guatemala mit einem Zwischenstopp verbunden ist.

Da die Flugzeit aus Deutschland nach Guatemala-Stadt ungefähr 16 Stunden beträgt, müssen Reisende für die gut 9.400 Kilometer eine gehörige Portion Sitzfleisch mitbringen. Nach der Landung und den klassischen Grenzkontrollen am Flughafen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um nach Guatemala City zu gelangen. Die meisten Reisenden nutzen dazu die Shuttle-Busse oder ein Taxi. Abgesehen davon gibt es am Flughafen die Möglichkeit zur Anmietung eines Mietwagens.

Wie ist die Hauptstadt von Guatemala aufgeteilt?

Im Laufe der Jahre hat sich Guatemala-Stadt so weit ausgedehnt, dass die zu einer Millionenstadt angewachsene City in 25 Zonen unterschiedlicher Größe aufgeteilt ist. Die Zonen legen sich wie ein Schneckenhaus um das historische Zentrum. Da die einzelnen Stadtteile teils fließend ineinander übergehen, gibt es keine klaren Übergänge. Lediglich die sogenannten Barrancos, tiefe Erosionsschluchten, durchschneiden Guatemala-Stadt.

Das historische Zentrum von Guatemala City, das den Parque Central mit dem Palacio Nacional (Nationalpalast), der Kathedrale San José und dem Mercado Central de Guatemala einschließt, bildet die Zone 1. Ein Abstecher zur Reliefkarte (Mapa en Relieve) von Guatemala in der Zone 2 sollte bei einem Stadtbummel ebenfalls nicht fehlen. Lohnenswert ist in Zone 7 der Besuch der Maya-Ruinen Kaminal Juyú, aber auch das Museo Popol Vuh und das Museo Ixchel del Traje Indígena in der Zone 10. Und zu guter Letzt sollten Touristen auch dem Museo Nacional de Arqueología y Ethnología in der Zone 13 ein Besuch abstatten.

Hinweis: Die Hauptstadt Guatemala-Stadt hat nicht ohne Grund den Ruf, die gefährlichste Stadt in Mittelamerika zu sein. Das sollten Reisende bei ihrem Stadtbummel berücksichtigen. Um sich halbwegs sicher von einer Zone in die andere zu bewegen, ist es ratsam, die Busse der TransMetro (grüne Busse) und TransUrbano (blau-weiße Busse) zu nutzen. Sie sind sicher, zuverlässig und komfortabel. Darüber hinaus fahren in Guatemala-Stadt rote Busse; diese gelten allerdings als besonders gefährlich. Von der Benutzung dieser Busse wird daher dringend abgeraten.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Hauptstadt von Guatemala?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und über die Schönheit einer Stadt wie Guatemala City allemal. Sicherlich lässt sich Guatemala-Stadt nicht mit dem Charme der Kolonialstadt Antigua vergleichen. Dennoch gibt es in der guatemaltekische Hauptstadt so manches Juwel zu entdecken.

Parque Central

Ein idealer Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung ist das historische Zentrum rund um den quadratisch angelegten Parque Central, der sich am Plaza de la Constitución befindet und von der 6. Avenida praktisch zweigeteilt wird. Der zentrale Platz von Guatemala-Stadt beeindruckt mit seinen geometrisch gemusterten Kopfsteinpflastern.

Palacio Nacional

Am nördlichen Ende des Parque Central von Guatemala-Stadt liegt der Nationalpalast. In architektonischer Hinsicht wirkt die künstlerische Ausfertigung des Palastes prächtig, monumental und beinahe schön dekadent. Verschiedene Baustile von der spanischen Renaissance bis hin zum Neoklassizismus durchziehen die verschiedenen Gebäudekomplexe. Der Nationalpalast kann im Rahmen einer geführten Besichtigung in Augenschein genommen werden. Zu sehen sind unter anderem der Bankettsaal mit Buntglaspanelen, ein imposanter vergoldeter Kronleuchter mit Kristallbehang und ein Gemälde von Alberto Gálvez Suárez, in dem die guatemaltekische Geschichte festgehalten wird.

Kathedrale Metropolitana

Umrahmt wird der Parque Central im Osten von der großen Catedral Metropolitana. Zwei imposante Glockentürme dominieren den Eingang ins Innere der Kathedrale. Dort befindet sich eine Fülle an Kunstschätzen, die nach der Zerstörung der Stadt Antigua in die neue Hauptstadt Guatemala-Stadt gebracht wurden.

Portal del Comercio

Ein weiteres architektonisches Juwel ist der Arkadengang des Portal del Comercio, in dem die Guatemalteken in den Geschäften und an den Ständen wetterunabhängig entspannt bummeln und shoppen können. Obwohl das Gebäude längst seinen Zenit überschritten hat und an mancher Stelle etwas morbide daherkommt, so versprüht es noch immer einen ganz besonderen Charme.

Nationalbibliothek

Direkt gegenüber der Kathedrale ist die Biblioteca Nacional angesiedelt, an dessen Rückseite sich das Archivo General de Centro América befindet. Das im Jahr 1846 ins Leben gerufene Archiv gilt als eines der bedeutendsten in Mittelamerika.

Mercado Central de Guatemala

Wer gerne auf Entdeckungsreise geht, sollte unbedingt den Mercado Central direkt hinter der Kathedrale aufsuchen. Dort tauchen Besucher in eine Art Tunnelsystem, das sich über drei Stockwerke zieht. Die verwinkelten Gänge werden gesäumt von einer langen Reihe von kleinen Verkaufsständen, an denen Dinge des täglichen Bedarfs verkauft werden.

Museo Nacional de Arte Moderno

Im Nationalmuseum für moderne Kunst ist eine vielfältige Sammlung von guatemaltekischer Kunst des 20. Jahrhundert zu sehen. Zu den Künstlern gehören beispielsweise Werke von Carlos Mérida, Humberto Gavarito und Carlos Valente.

Museo Ixchel del Traje Indígena

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt bei traditionell geschneiderten Gewändern und vielfältigen Kunsthandwerk indigener Völker in Guatemala. Ebenso wartet das Museum mit einer kleinen Sammlung von guatemaltekische Stoffe auf.

Museo Nacional de Arqueología y Ethnología

Im archäologischen und ethnologischen Nationalmuseum von Guatemala-Stadt wird eine der größten Sammlungen von Maya-Artefakten des Landes beherbergt. So haben Besucher die einmalige Chance, zahlreiche Skulpturen aus Stein, darunter Stelen aus der Zeit aus Tikal, Uaxactun und Piedras Negras zu besichtigen. In den Ausstellungsräumen der Volkskundeabteilung erhalten Besucher einen Einblick zu Gebräuche, Sitten, Kultur und Traditionen der indigenen Völker Guatemalas.

Museo Popol Vuh

Eine bunte Mischung aus Keramiken, Gefäßen, Figuren, Urnen, Masken und Textilien erwarten Besucher im Museo Popol Vuh. Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört eine originalgetreue Kopie des Dresdner Kodex, eine Art Wikipedia für Mayahandschriften.

Museo Miraflores

Ein paar Kilometer fernab der Innenstadt (Zone 11) liegt eingezwängt zwischen zwei Shopping-Malls das Museo Miraflores. Zum einen werden Exponate aus der Maya-Ausgrabungsstätte Kaminaljuyú ausgestellt und zum anderen Textilien und Bekleidung der Indigenas aus dem ganzen Land.

Kaminaljuyú

Nicht wenig besucht ist die am Rand von Guatemala City gelegene Maya Ausgrabungsstätte Kaminaljuyú. Die Ruinen mögen vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die in Tikal sein, aber dennoch üben sie eine gewisse Faszination auf die Besucher aus. Bisher wurden rund 200 Bauten entdeckt und freigelegt.

Was ist die Währung in der Hauptstadt von Guatemala?

Die Guatemalteken bezahlen im Alltag mit dem Quetzal. Zu den im Umlauf befindlichen Banknoten gehören Geldscheine im Wert von 1, 5, 10, 20, 50 100 und 200 Quetzal und Münzen zu 1, 5, 10, 25, 50 Centavos und 1 Quetzal. Alternativ kann in Guatemala auch mit dem US-Dollar bezahlt werden. Der Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen beläuft sich derzeit auf rund 7,71 guatemaltekischen Quetzal für einen US-Dollar. Scheine in kleinen Stückelungen erleichtern das Bezahlen im Alltag, vor allem außerhalb der Großstädte und den Touristenhochburgen.