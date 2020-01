Tipp 5 für Boliviens Sehenswürdigkeiten: Zur Copacabana

Ohne Zweifel, bei Copacabana denken viele sofort an den weltberühmten Strand in Rio de Janeiro. Doch es gibt in Bolivien einen weiteren Ort, der diesen Namen trägt: Copacobana am Ufer des Titicacasees. Es ist ein idyllisch gelegenes Städtchen zwischen den beiden Bergen Cerro Calvario und Cerro Sancollani. Die wichtigste Sehenswürdigkeit von Copacobana ist die im maurischen Stil erbaute Basílica Copacabana aus dem 17. Jahrhundert. Übrigens: Vom Bootsanlegersteg in Copacobana starten die Tagestouren in Richtung Isla del Sol im Titicacasee.