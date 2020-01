Tipp 3 für Reisen nach Bolivien: Sucre - die Weiße Stadt

Sucre gilt als die schönste Stadt Boliviens. Die zahlreichen in Weiß getünchten Gebäude verleihen der Stadt auch den Namen „La Ciudad Blanca“. In Sucre gibt es viele Sehenswürdigkeiten, unter anderem La Casa de la Libertad, das „San Felipe de Neri“ Kloster und das Franziskanerkloster „El Monasterio Recoleta“. Zudem lohnt sich auch der Besuch des Indianermarktes in Tarabuco.