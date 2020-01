Tipp 3 für Reisende nach Bolivien: Mit Spanisch kommt man weiter.

Reisende, die die spanischen Sprache sprechen, selbst wenn es nur ein paar Brocken sind, haben einen klaren Vorteil. So taucht man schneller in die Geschichte und Kultur des Landes ein, kommt mit den Einheimischen ins Gespräch und kann sich in Bolivien besser zurechtfinden. Zudem erhöht die Fähigkeit, die Landessprache sprechen zu können, die persönliche Sicherheit.