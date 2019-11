Tipp 3 zum Bhutan-Visum: Die richtige Behörde Das Bhutan-Visum kann nur von dem Department of Immigration im Ministry of Foreign Affairs in Thimphu ausgestellt werden. Nach Einreichung der Dokumente dauert es einige Zeit, bis das Ministerium eine offizielle Einreisegenehmigung ausstellt, welche Touristen zur Einreise befugt.