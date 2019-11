Tipp 1 für den Besuch in Bhutans Hauptstadt Thimphu: Königsstadt am Wang Chu

Die Hauptstadt des Königreichs Bhutan liegt an den Ufern des Flusses Wang Chu im gleichnamigen Thimphu-Tal. Sie ist mit mehr als 100.000 Einwohnern die größte und zugleich am dichtesten besiedelte Stadt des Landes. In Thimphu hat auch der König Jigme Khesar Namgyel Wangchuk seinen offiziellen Sitz. Vom Internationalen Flughafen Paro aus benötigen Reisende für die rund 60 Kilometer lange Strecke ungefähr eineinhalb Stunden.