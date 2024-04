Kreuzfahrt Neues Ziel, neues Glück

Begeisterung auch auf Busuanga. Nie zuvor hatte hier ein Kreuzfahrtschiff festgemacht. Also gab es keine Busse, schon gar keine klimatisierten. Und was passierte ? Die anspruchsvollen Gäste, die schon überall waren, sie setzten sich ohne Umstände auf die Ladefläche der landestypischen Großraum-Taxis, Jeepneys genannt, und vertrauten fröhlich auf die frommen Wünsche an der Heckklappe („Maria, help us“). Der Weg ging an der Küste entlang, vorbei an Fischern, die unter Kasuarinen hockten und ihre Netze flickten. Mit viel Juchu rollten die Jeepney-Passagiere schließlich hinein ins pralle Leben, zum Dorffest mit Schwein am Grill.