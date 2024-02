Ostsee im Winter Möwenballett im Mondenschein

Weg Nummer zwei führt über Deutschlands längste Strandpromenade. In elegantem Bogen folgt sie der Uferlinie unmittelbar hinter dem dichten Dünengrasbewuchs und erlaubt dabei jederzeit unverstellte Blicke auf Meer und Strand, bevor sie nach exakt 3150 Metern in Kühlungsborn-West in den Baltic-Platz mündet. Die Ostseeallee schließlich ist die städtische Flaniermeile schlechthin. Getrennt und geschützt von Promenade und Strand durch einen schmalen Streifen Wald, reiht sich an ihr eine alte Villa an die andere wie an einer Perlenkette. So gut wie alle wurden mit großem Aufwand restauriert, so dass Jugendstil- und Bäderarchitekturfassaden fast ausnahmslos wie anno 1920 erstrahlen und der Gast von heute dennoch auf keinerlei Komfort verzichten muss. Nur ein letztes Kronjuwel wartet noch auf seine Wiedergeburt – die neobarocke „Villa Baltic“ in Kübo-West. Nach sehr langem Stillstand sollen im denkmalgeschützten einstigen Prachtstück 2025 endlich die Sanierungsarbeiten beginnen.