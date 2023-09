Urlaub in Kroatien Sommerliche Auszeit in der Kvarner Bucht

Frühmorgens ist es am Schönsten in der kleinen Bucht von Povile. Die Sonne blitzt hinter den Gipfeln des Küstengebirges hervor und lässt das kristallklare Wasser türkis glänzen. Winzige Fische tummeln sich um die Felsen, in der kleinen Höhle am Ende des für Kroatien so typischen Betonstrandes ist Vogelgezwitscher zu hören. Wie jeden Morgen ziehen ein paar Einheimische ihre Bahnen, lassen sich dann unterhalb der Strandbar vom leichten Wind trocknen und tauschen die Neuigkeiten des Tages aus. Ihre Handtücher haben sie über die Seile einer riesigen Holzleiter gehängt, die als Kunstwerk an die längst vergangenen Tage des Thunfischfangs an der Crikvenica-Riviera erinnert. Auch eine Urlauberin hat sich nach dem Frühschwimmen in der Sonne aufgewärmt und kehrt in ihre Ferienwohnung zurück. Wenig später werden in der obersten Etage des großen Apartmenthauses in der Marijana Butkovica die Türen zur Dachterrasse geöffnet und der Urlaubstag beginnt mit einem Frühstück mit Meerblick.