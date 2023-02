Costa Rica Pura vida unter Segeln

Aber natürlich gibt es unterwegs auch die Postkartenmotive. An der Playa Flamingo im Norden etwa, wo sich hinter einem Spalier von Kokospalmen ein feinsandiger Traumstrand ohne Liegen ausbreitet. Ein junger Mann aus der Nachbarschaft bringt für ein Taschengeld kühles „Imperial“-Bier in Büchsen vorbei. Costa Rica verdiene mit dem Ökotourismus viel Geld und sei auch bei IT-Firmen und Callcentern beliebt, erzählt ein anderer, der sich als Axel Melchior vorstellt. Seine Eltern sind nach einem Urlaub in den 1970er-Jahren aus Köln und Solingen ausgewandert. Bei der Oma in Solingen-Ohligs habe er zum ersten Mal Schnee gesehen und für den BVB gefiebert. Allerdings in Winterjacke. In Costa Rica braucht er sie nicht. An der Pazifikküste scheint an 300 Tagen im Jahr die Sonne. Zurück nach Deutschland will der 47-jährige Familienvater nicht. Selbst Curry-Ketchup und Löwensenf gebe es mittlerweile. „Und wir leben hier doch praktisch im Paradies.“ Pura vida eben. Nur Schlangen lassen sich die ganze Woche über keine blicken. So ein Pech aber auch.