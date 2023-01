Urlaub am Nordpol Die ungewöhnlichste aller Kreuzfahrten

Als die Schiffshörner ertönen, ist weit und breit kein Grund für einen Alarm in Sicht. Nur Eis bis zum Horizont, in alle Richtungen. Wir sind allein. Doch weiß jeder an Bord der „Commandant Charcot“, dass nun der große Moment gekommen ist. Hier also liegt der Nordpol. Fast eine Stunde lang hat der Kapitän mit dem Joystick das nagelneue französische Kreuzfahrtschiff im Schritttempo dem Ort genähert, an dem das Bord-GPS mit hohem Ton bei exakt 90 Grad, null Minuten und null Sekunden anschlägt. Der Jubel auf der Brücke, wo Passagiere und Crew gebannt auf die Monitore gestarrt haben, ist enorm. „We are the cham­pi­ons“ tönt es aus den Bordlautsprechern, Champagner wird gereicht – und gut 300 Männer und Frauen werden Mitglieder im exklusiven Club der Menschen, die den nördlichsten Punkt der Erde erreicht haben.