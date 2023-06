Es muss nicht immer Portugal sein Wo die besten Surfspots in Europa sind

Surfer kommen um Portugal wohl nicht herum. Hier gibt es unzählige Surfspots an der Atlantikküste und der Algarve. Spektakulär sind die gigantischen Wellen an der Atlantikküste von Nazaré in Praia do Norte. Hier wurden Weltrekorde aufgestellt für die höchsten je gesurften Wellen. Als die besten Spots gelten die Strände um Sagres im Süden des Landes. Frankreich und Spanien ziehen ebenfalls Surfer an. Dementsprechend überfüllt können die bekannten Surfspots sein.