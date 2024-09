Griechische Inseln erheben Gebühr Kreuzfahrtpassagiere müssen für Santorin und Mykonos extra zahlen

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kündigte am Sonntag an, dass pro Passagier 20 Euro fällig würden. Sein Land habe „in einigen Wochen oder Monaten des Jahres in Bezug auf den Tourismus ein Problem mit bestimmten Zielen“, sagte der konservative Politiker bei einer Messe in Thessaloniki.