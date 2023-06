Grönland Eisbären voraus!

Am nächsten Morgen sollen die Passagiere auf der Dänemarks-Insel in Hekla Havn an einem Strand mit einer alten Schutzhütte von Minenarbeitern an Land gehen. Hier hält ein Eisbär weniger Abstand. Zielstrebig marschiert er Scoresby und seinen Helfern entgegen, noch bevor der erste Gast einen Fuß an Land gesetzt hat. Auch ein Schuss aus der Sig­nalpistole irritiert ihn nicht. „Der Eisbär hat immer Recht“ sagen sie auf Spitzbergen. Auch in Hekla Hawn geht der Einheimische in Seelenruhe schwimmen und fischen, während sich die Gäste auf der „Vega“ in Sicherheit bringen.