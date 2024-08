Unterschiede zwischen Reedereien So viel Trinkgeld ist auf Kreuzfahrten üblich

Und dann gibt es noch Anbieter im Hochpreis-Segment wie Hapag-Lloyd Cruises, die keine expliziten Servicegebühren erheben. Es gehöre aber dennoch gerade im Luxusbereich zum guten Stil, guten Service am Ende der Reise auch mit einem Trinkgeld zu bedenken, sagt Neumeier. Auch wenn es nicht formuliert werde, sei das die Erwartungshaltung an die Gäste, so der Betreiber des Fachblogs „cruisetricks.de“, auf dem es eine detaillierte Übersicht zu den Trinkgeld- und Servicegebühr-Regeln der einzelnen Reedereien gibt.