Ratgeber Kreuzfahrten buchen: So geht’s

Vor allem bei Pauschalreisen rät Verbraucherschützerin Menold zum kritischen Blick: Ist das Angebot für eine 14-tägige Karibikkreuzfahrt wirklich günstig? Wer online bucht, sollte zum Impressum scrollen. Ist dieses unvollständig oder enthält seltsam klingende Angaben, sollte man abwinken. Hinweise auf Missstände oder Vorzüge können Online-Bewertungen und -Erfahrungsberichte anderer Reisender geben. Zudem sei beim Buchen einer Kreuzfahrt – wie bei jedem anderen Kauf – enorm wichtig, das Kleingedruckte zu lesen, sagt Menold. Denn hier stehen wichtige Details. So haben die Reedereien verschiedene Preiskonzepte: Manche bieten einen All-inclusive-Tarif, in dem auch alle Getränke inbegriffen sind. Bei anderen Reedereien können Zusatzkosten anfallen. „Es kann sich lohnen, vorab ein Getränkepaket zu buchen“, sagt Frank Riecke. Trinkt man aber nur wenig Alkohol, kann es günstiger sein, die Getränke an Bord einzeln abrechnen zu lassen.