Kreuzfahrt Magische Marquesas

Auch wenn die „Aranui 5“ in erster Linie ein Frachter ist: Auf Annehmlichkeiten muss während der zwölftägigen Fahrt niemand verzichten. Alle Kabinen sind im Kolonialstil eingerichtet, die der höheren Kategorie sind sogar richtig geräumig, einen Balkon gibt es auch. Das Schiff verfügt über Pool und Sonnendeck, Boutique und Fitnessraum sowie über ein Spa. Doch im Gegensatz zu einem „normalen“ Kreuzfahrtschiff, das im Schnitt rund 3000 Menschen beherbergt, haben auf der „Aranui 5“ maximal 250 Gäste Platz. Und noch eine Besonderheit: Die Crew besteht – den deutschen Guide ausgenommen – ausschließlich aus Einheimischen, so wie Kailua Pureni, die morgens mit den Frühaufstehern auf dem Sonnendeck Yoga macht. Neben der Amtssprache Französisch spricht Kailua fließend englisch – so wie der Rest der Crew, mit der man deshalb leicht ins Gespräch kommt. Am Morgen des vierten Cruisetages erreicht die „Aranui 5“ Nuku Hiva, die größte und bevölkerungsreichste Insel der Marquesas. Rund 2700 Einwohner leben hier, die meisten in der „Hauptstadt“ Taiohae. Hier wird das Schiff bereits sehnsüchtig erwartet. Die Mole ist voller Menschen.