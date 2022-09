Antarktis-Kreuzfahrt : Begegnungen im Eis

Unsere Autorin hat eine ganz besondere Kreuzfahrt gemacht – auf den Spuren historischer Expeditionen über Südgeorgien in die Antarktis.

Aufregung herrscht am Informations-Punkt. „Habt ihr schon die Neuigkeiten gelesen? Sie haben in 3000 Meter Tiefe die „Endurance“ gefunden.“ Ein besonderer Moment für die Reisenden, dass diese Nachricht von Shackletons gesunkenem Schiff sie gerade hier vor Südgeorgien erreicht.

Die MS Fram ankert im Drygalski-Fjord an der Südspitze. Geologisch ist die Insel ein Bruchstück des südamerikanischen Kontinents. Politisch gehört sie zu Großbritannien. Die erste Anlandung mit dem Tenderboot in Jason Harbour ist nass. Gut ausgestattet, mit stabilen Gummistiefeln, Regenhose und wasserdichter Jacke, kein Problem. Im hohen Tussock-Gras verstecken sich junge Pelzrobben. Und dann stehen wir vor diesem wohl einmaligen Schauspiel: Das Geschnatter ist unüberhörbar, dazwischen fiept der Nachwuchs. Mehrere Hunderttausend Königspinguine sind in der Kolonie versammelt. Goldfarbene Federn am Hals der kunstvoll gezeichneten Tiere leuchten in der Sonne. Braune Flauschfräckchen befinden sich gut versteckt zwischen den Eltern. Oft sind es „Halbstarke“, welche sich unter die menschlichen Besucher mischen. Plötzlich hievt sich ein kolossaler Seeelefant aus der Brandung. Die Trennung fällt uns schwer. Doch es bleibt immer nur ein gewisses Zeitfenster. Schließlich sollen die Tiere wieder ihre Ruhe haben.