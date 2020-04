Kreuzfahrtreederei : Aida Cruises sagt alle Reisen bis Ende Mai ab

Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder in Hamburg. Foto: dpa/Christian Charisius

Rostock Aida Cruises hat alle Fahrten auf den 14 Schiffen ihrer Flotte bis Ende Mai abgesagt. Wegen der geltenden Einreisebestimmungen in den Zielgebieten ist mit einer Normalisierung des Reiseverkehrs bis dahin nicht zu rechnen, so die Rostocker Kreuzfahrtreederei.

Um den Gästen ihren Urlaub, der zwischen dem 8. März und dem 31. Mai abgesagt wurde, zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen, werde der bereits gezahlte Reisepreis als Guthaben plus einem zehnprozentigen Bonus zurückgelegt. Dieses Guthaben könne bei Buchungen bis Ende 2021 für alle Aida-Reisen eingesetzt werden. Gästen, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen möchten, werde auf Wunsch der Reisepreis in Höhe der bereits geleisteten Zahlung erstattet.