Mit dem Schiff von Köln nach Basel Das bietet die Flusskreuzfahrt über den Rhein

Viel zu sehen gibt es auch im Zielort Basel. Nach ganztägigen Stopps in Germersheim bei Speyer und Breisach am Rande des Schwarzwalds gleitet die A-ROSA Brava bei gutem Wetter und ausreichend hohem Wasserstand am vierten Reisetag unter der Dreirosenbrücke hindurch und legt nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt am Ufer an. „Wer auf eigene Faust losgeht, spaziert einfach an der Promenade entlang und kommt direkt zum sehenswerten Basler Münster“, gibt Hans Honscheid einen Tipp. „Und immer mal einen Blick auf das Wasser werfen, da sind zahlreiche Rheinschwimmer zu sehen.“ Bei gutem Wetter steigen viele Basler am Museum Tinguely in den Rhein und lassen sich gut drei Kilometer flussabwärts treiben. Erst direkt vor der A-ROSA gehen sie wieder an Land. Kleidung und Wertsachen werden dabei in wasserdichten „Wickelfischen“ verstaut, die wie bunte Bojen neben den Schwimmern treiben.