„Leisure Sickness“ Warum werde ich ausgerechnet im Urlaub krank?

„Leisure Sickness“ ist zwar keine medizinische Diagnose, aber ein Phänomen, von dem so einige Menschen berichten. Es bedeutet, dass man sich krank fühlt, kaum dass das Wochenende begonnen hat. Oder direkt am zweiten Urlaubstag haut einen eine Erkältung um, obwohl doch Erholung angesagt ist. Vorher hat man die Arbeit und den Alltag noch gerade so hinbekommen. Vielleicht hatte man nicht einmal das Gefühl, besonders gestresst gewesen zu sein. Doch sobald die Erholung beginnen soll, ist sie eigentlich schon vorbei. „Migräne oder kleine Infekte sind typische Symptome von ‚Leisure Sickness’“, sagt Elisabeth Rauh, Chefärztin am Fachzentrum für Psychosomatik der Schön Klinik Bad Staffelstein.