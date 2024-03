USA Der Jahrhundert-Skier

„Früh raus aus dem Bett, dann mit dem ersten Lift rauf auf den Berg!“ Den Tipp hatte am Vorabend Klaus Obermeyer gegeben, als rabenschwarze Wolken anrollten und einen Schneesturm ankündigten. Was Klaus Obermeyer sagt, hat Gewicht in Aspen: Keiner kennt sich hier besser aus. Geboren ist der Mann zwar 1919 in Oberstaufen, wo er als Allgäuer Bub schon im Alter von drei Jahren auf Skiern stand. Das waren nur die dünnen Latten einer Obstkiste, auf die sein Vater Hausschuhe ge­nagelt hatte. Doch Klaus fuhr anschließend im Winter mit Ski zur Schule und später allen anderen davon: Erst der Konkurrenz bei Skirennen, eines Tages aber auch den Häschern der Gestapo bei der Flucht in die Schweiz.