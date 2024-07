Entdecker in Neuseeland Warum ein Bonner in Neuseeland verehrt wird

Am Observation Beach angelangt, geht es zu Fuß weiter in Richtung Westen, wobei der Wanderer immer wieder mit herrlichen Panoramablicken vom Bergrücken aufs Meer belohnt wird. In der Anchoridge Bay wartet bereits ein Segelkatamaran, der die Reise entlang einer spektakulären Küstenszenerie fortsetzt. Die letzten Kilometer bis nach Collingwood legt man schließlich mit einem Leihwagen zurück. In der pittoresken kleinen Küstensiedlung trifft man mit etwas Glück auf Des Clark und Darryl Wilkens. Beide sind passionierte Hobby-Höhlenforscher, die den Weg zu den Höhlen bestens kennen, in denen Haast erstmals Knochen der sagenhaften Moas ausgraben konnte, einer endemischen Riesenvogelart, die im Unterschied zu Straußen über keinerlei Flügelansätze verfügten. Der steile Weg dorthin gleicht mit seinem Geröll eher einem Flussbett, bis es nur noch per pedes auf einem engen Pfad durch eine dicht bewachsene Buschlandschaft weitergeht. Abgesehen von einigen Vögeln herrscht Stille, bis man unvermittelt vor einem riesigen Höhleneingang steht, den die Goldsucher „Ballsaal“ nannten. Sie waren es, die hier in der Blütezeit des Goldrausches um 1857 zuerst überdimensionale Knochen in der Höhle fanden, die Haast dann 1859 bei seinen Grabungen als Moa-Knochen identifizierte. Es ist dunkel, glitschig und steil in der Welt der Stalagmiten und Stalaktiten, in der Des Clark mit seiner Stirnlampe einige Löcher ausmacht. „Hier muss Haast die weiteren Moa-Knochen ausgegraben haben“, ist er sich sicher. Haasts Funde waren damals eine Sensation, denn die als Freiwild umherlaufenden Moas hatten die ersten einhundert Jahre menschlicher Besiedlung Neuseelands nicht überstanden. Als leichte Beute verspeisten die Maori die Spezies im 13. Jahrhundert.