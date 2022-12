Jordanien Schatzkammer der Nabatäer

Altbau, Südbalkon, Reihenmittellage – und mit Blick auf die prächtige Fassadenwand der Königsgräber ist diese Immobilie auf jeden Fall Premium-Kategorie. Nur bei der Ausstattung könnte es Abzüge geben: „Ohne Wasser, ohne Licht, ohne TV und Telefon – aber auch ohne Sorgen. Wir haben dort in Frieden gelebt, im Einklang mit der Natur“, erklärt Salmman Abu Sakso­kah und lässt seinen Blick die gegenüberliegende Felswand entlang schweifen. Mit dem Finger deutet er auf ein dunkles Loch in der roten Felswand: „Da oben die dritte Höhle von links, zweite Etage von unten – das war mein Zuhause.“ Der 55-jährige Jordanier ist in der berühmten Felsenstadt Petra geboren, aufgewachsen – und hat 15 Jahre in einer Höhle gelebt. Als Petra dann 1985 als archäologischer Schatz entdeckt und zum Welterbe erklärt wurde, wurden insgesamt 150 Beduinen-Familien in ein Dorf außerhalb der Anlage umgesiedelt, um die wertvollen Ruinen zu schützen. „Uns ist seitdem das Glück abhanden gekommen. Das Leben damals war freier, unbeschwerter. Jetzt dreht sich hier nur noch alles um Tourismus und Konsum“, erklärt der Beduine wehmütig. Auch sein Alltag ist inzwischen von Touristen bestimmt: Er führt in zweiter Generation schräg gegenüber vom Amphitheater und mit den Königsgräbern im Rücken seinen „Beduin Basar“. Umhüllt von Weihrauch-Duft bietet er Schmuck, Marmor-Souvenirs, Edelsteine, Ketten und frisch gepressten Granatapfelsaft an.