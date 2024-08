Sommer, Sand und Streik Strandbäder in beliebtem Urlaubsland machen dicht

Der August ist seit jeher der Monat, in dem sie in Ostia das meiste Geld verdienen. Im „Tibidabo“, einem der schönen alten Bäder am Stadtstrand von Rom, eröffnet 1935, hängen sie am Kassenhäuschen oft schon vormittags das Schild „Ombrelloni essauriti“ aus: keine Sonnenschirme mehr zu haben, alles bis zum Abend ausgebucht. In Italien empfiehlt es sich in diesen Tagen, gleich morgens um neun am Meer zu sein. Gut möglich allerdings, dass das an diesem Freitag auch nichts bringt.