Ostschwaben : In Wemding wächst Kunst mit der Zeit

Ein Storchenpaar hat sich auf dem Dach des historischen Rathauses eingerichtet. Foto: Udo Haafke

Wemding Der Ort ist bereits 1200 Jahre alt. Ein Kunstwerk des Wemdinger Künstlers Manfred Laber wird wiederum erst im Jahr 3183 fertiggestellt.

Im Jahr 1993 beging das schwäbische Städtchen Wemding im Donau-Ries-Kreis seinen 1200. Geburtstag. Gegründet als „Uemodinga“ genießt der malerische Ort einen besonderen Ruf unter Wallfahrern, die zur 1782 geweihten Kirche Maria Brünnlein pilgern, und unter Botanikern. Denn in Wemding erblickte 1501 Leonhart Fuchs das Licht der Welt, Namensgeber der Fuchsie. Zu seinen und zu ihren Ehren findet jährlich Ende Mai ein Fuchsien- und Kräutermarkt statt. Der wird dann auch stets vom Wemdinger Storchenpaar misstrauisch beäugt, das sich häuslich zur Aufzucht des klappernden Nachwuchses auf dem Dach des hübschen historischen Rathauses eingerichtet hat, den zauberhaften, von wunderbar herausgeputzten Barockfassaden umrahmten Marktplatz mit Marienbrunnen und der darauf befindlichen goldenen Marienstatue fest im Blick.

Zahlreiche sportliche und kulturelle Veranstaltungen machten die damalige Geburtstagsfeier zu einem schillernden Ereignis und zum Anlass manch beachtlichen Projektes. Eines davon wird Wemding anno 3183, also zehn Jahre vor dem 2400. Jubiläum, mit Sicherheit auf die Titelseiten der Gazetten bringen: In jenem Jahr weit in der Zukunft wird die Zeitpyramide vollendet, der letzte Betonblock aufgesetzt werden und das beachtliche, dann sieben Meter hohe Bauwerk auf der Robertshöhe im Norden der Stadt als neues Wahrzeichen fertiggestellt sein.

Die Zeitpyramide des Wemdinger Künstlers Manfred Laber soll im Jahr 3183 fertiggestellt werden. Foto: Udo Haafke

Info Wemding Anreise Wemding liegt etwa auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Augsburg und ist von der A6 oder A7 auf der B25 über Dinkelsbühl und Nördlingen sowie über die Straße 2213 zu erreichen. Unterkunft Tiny Häuser im Campingpark Wemding mit Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder, Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohn/Essbereich mit Schlafsofa, separates Bad mit Dusche und WC sowie Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill, Wochenpreise je nach Saison ab 678 Euro. Vermietung über Novasol,

www.novasol.de/urlaub/

ferienparks/deutschland/wemding Essen und Trinken Eine Vielzahl von kleinen Restaurants und Gasthöfen mit regionaler wie internationaler Küche und lauschigen Biergärten sorgen für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot im romantischen Herzen Wemdings. Eine besondere Empfehlung gilt dem Café Schlecht (der Name ist definitiv nicht Programm) und seinen vorzüglichen Kuchen und Torten aus eigener Herstellung. Zeitpyramide GPS Koordinaten: 48° 53‘ 03,43“ N, 10° 43‘ 17,05“ E. Baubeginn: Oktober 1993 im Rahmen des 1200. Stadtjubiläums, Bauende im Herbst 3183 nach Aufrichtung des 120. Betonquaders.

www.zeitpyramide.de Information Tourist-Information Wemding, Außenstelle Mangoldstraße 5, 86650 Wemding,

Telefon 09092/969035,

www.wemding.de

Das Konzept der Zeitpyramide entstammt der kreativen Idee des gebürtigen Wemdinger Künstlers Manfred Laber (1932-2018), der damit ein bemerkenswertes Werk der Prozesskunst schuf. Demnach ist nicht das fertige Objekt das Kunstwerk, sondern dessen langwierige Entstehung, die einer kleinen Ewigkeit in nichts nachsteht. Der Weg könnte also auch in der Kunst zum eigentlichen Ziel werden, wobei dessen tatsächliche Umsetzung von unglaublich vielen, zudem unkalkulierbaren Faktoren abhängt. Wie sich Natur, Zeit und jegliche weiteren äußeren Einflüsse über die Jahre und Jahrhunderte verhalten, bleibt völlig offen. Das 1:20-Modell des Bauwerks, das im Wemdinger Haus des Gastes zu sehen ist, gibt lediglich eine nicht garantierte Vorstellung vom Aussehen der fertigen Pyramide. Von deren Fundament schweift heute, wie möglicherweise auch in knapp 1200 Jahren, der Blick weit über eine sanft gewölbte Hügellandschaft, in der sich Wälder und Felder abwechseln, aus der kleine Dörfer und insbesondere deren markante Kirchtürme herausragen. Maria Brünnlein jedenfalls, 1998 in den ehrenvollen Status einer „Basilika minor“ durch Papst Johannes Paul II. erhoben, nimmt dabei eine Ausnahmestellung ein.