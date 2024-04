Schottland Träumen an schottischen Gestaden

Am Westende der Bucht ragt markant die 30 Meter hohe Felsnadel „Am Buachaille“, der Hirte, aus dem Meer und regt noch weitere Gedanken an Sagen und Legenden, an geheimnisvolle Meergeister und nautische Schicksale an. In der Kühle des Sandes sitzend, Strandkörbe oder Liegestühle gibt es nicht, nimmt man die würzige Luft des Meeres in sich auf und gibt sich ganz der überwältigenden Atmosphäre hin, dem Takt der Kompositionen von Wind und Brandung in ständig wechselndem Rhythmus.