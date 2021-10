Ostsee : Über Rügens Kreidefelsen schweben

Mit seiner malerischen weißen Küste und alten Buchenwäldern zählt der Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen zu Deutschlands schönsten wie auch wertvollsten Naturlandschaften. Höhepunkt für Besucher ist der Königsstuhl.

Am Rand des alten Buchenwaldes ragt ein Mammutbaum in Rügens Himmel. 1886 kam er als Bäumchen aus den USA auf Deutschlands größte Insel. Die galt zu dieser Zeit bereits als Domizil der Sommerfrischler und der Künstler. Einer von denen, die das lebende Fossil am damaligen „Gasthof Stubbenkammer“ pflanzten, war Reinhold Begas.

Dass dieses Reservat Hans Dieter Knapp besonders eng am Herzen liegt, beruht nicht nur auf Heimatliebe. Die wunderschönen Buchen auf der Stubnitz – der hügeligen Waldlandschaft an Jasmunds Kreideküste – haben es ihm schon seit seiner Kindheit angetan.

Nicht zuletzt seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die ältesten und kostbarsten Buchenbestände in Europa als grenzübergreifendes Unesco-­Weltnaturerbe geschützt sind. Mittlerweile zählen dazu 78 Wälder in zwölf Ländern – einer der fünf deutschen ist der im Nationalpark Jasmund.

Rund zwei Jahrhunderte Tourismus und jährlich Hunderttausende Besucher hinterließen ihre Spuren auch am Königsstuhl – am stärksten an dem sogenannten Königsgrab, vermutlich einst die letzte Ruhestätte eines Herrschers aus der Bronzezeit. Was von dem Hügelgrab noch übrig ist, liegt an der schmalsten Stelle auf dem Weg zum Aussichtsdeck.