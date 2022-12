Antarktis Und täglich grüßt der Pinguin

Südgeorgien, King Haakon Bay: Nebel lässt am frühen Morgen nicht sofort das Bühnenbild erkennen, das diese Bucht einrahmt, die norwegische Walfänger einst nach ihrem König benannt haben. Doch keine halbe Stunde später, noch während des Frühstücks an Deck, setzt erst atemloses Staunen ein: gewaltige Gletscher, schnee- und eisbedeckte Zackenberge. Dann das übliche Ritual: schnell in Gummistiefel und wasserdichte Hosen schlüpfen, Kamera und Fernglas im Tagesrucksack verstauten, den roten Parka anziehen, darüber die Schwimmweste,. Dann gleiten, zeitversetzt, jeweils acht von maximal 199 Passagiere im Zodiac an Land.