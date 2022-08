Namibia : Grenzenlos geschützt

Der Sonnenuntergang im Caprivizipfel ist eine Augenweide. Foto: Sten Martenson

Mehr Nationalpark als im Caprivizipfel im Nordosten Namibias geht nicht.

Es ist nicht überliefert, dass Leo von Caprivi jemals den Boden des nach ihm benannten Landzipfels im Süden des afrikanischen Kontinents betreten hat. Vielleicht hat er sich auch nur vor gesundheitlichen Risiken gefürchtet. Denn wahrscheinlich ahnte der Adlige in Staatsdiensten, was erst Jahre später der Kaiserliche Resident Hauptmann Kurt Streitwolf warnend nach Berlin telegrafierte. Erst 1908 hatte Streitwolf den Caprivizipfel erkundet und schlug umgehend vor, den „malariaverseuchten Caprivizipfel“ doch lieber gegen eine wertvollere Region zu tauschen.

Reichskanzler Caprivi, der sich in den großen Fußstapfen seines Vorgängers Otto von Bismarck ein wenig verlor, hatte im Juli 1890 mit England einen Vertrag ausgehandelt, in dem Berlin auf Ansprüche an Sansibar verzichtete, sich aber im Gegenzug den Zugang zum Sambesi sicherte, um sich dem Kolonialbesitz in Ostafrika territorial zu nähern. Der kurios wirkende Name für diese Landbrücke hatte Bestand bis zum Jahr 2013. Erst dann entledigte sich das 1990 unabhängig gewordene Namibia dieses kolonialen Erbes. Der Caprivizipfel mutierte zur Region Sambesi, der westliche Teil zu Kavango-Ost. Aber der Name Caprivi beherrscht in vielen Varianten noch immer den namibischen Alltag, nicht nur in der Region.

Das ist Kolonialgeschichte. Heute hat sich der Caprivizipfel zu einem unentbehrlichen Bestandteil eines grandiosen Naturschutzgebietes gemausert.

Eine Fahrt durch den Caprivizipfel beginnt in Rundu, Namibias zweitgrößter Stadt am Okavango. Auf der B 8 führt die Reise nach Osten über Hunderte von Kilometern durch einen riesigen Nationalpark. Nirgends ist der Landstrich breiter als 100 Kilometer. Immer wieder warnen eindeutige Schilder vor Antilopen, Elefanten, Wildhunden, die die schnurgerade Asphaltpiste unvermutet überqueren könnten. Der Bwabwata-Nationalpark gehört zu den wenigen Schutzgebieten, die bewohnt sind. Zu beiden Seiten der Straße haben sich kleine Siedlungen eingenistet, alle sorgsam durch oft mannshohe stabile Holzzäune vor neugierigen oder fresslustigen Wildtieren geschützt. Die Rundhütten, Rondavels genannt, sind traditionell mit Schilf gedeckt. Andere Hütten, oft mit Hilfe von Wellblech gebaut, leuchten in einem satten kräftigen Blau, offenbar der Lieblingsfarbe ihrer Bewohner. Immer wieder lassen Schilder erkennen, dass die Sambesi-Region kein bildungsfernes Niemandsland ist: Schule hier, Schule da. Kinder winken den wenigen vorüber fahrenden Autos zu oder hüten brav die braun-weißen Ziegen, die fast zu allen Haushalten gehören.

Giraffen und viele andere Wildtiere leben in den Nationalparks. Foto: Sten Martenson

In Divundu, etwa auf der Hälfte der Caprivi-Landbrücke, zweigt der Weg zu den Popa Falls ab. Der Kwando stürzt über riesige Steinblöcke aus eher harmloser Höhe in die Tiefe. Sie verdienen es nicht, mit den grandiosen Victoriafällen verglichen zu werden. Aber nachts können die gurgelnd rauschenden Wassermassen den Gästen in der naheliegenden Lodge sehr wohl den Schlaf rauben. Der vermeintliche Traum, man übernachte nahe einem großen Verschiebebahnhof, ist aber doch nur ein Traum.

Dort, wo der Landstreifen sich zum Zipfel ausstülpt, schließen sich weitere Natio­nalparks an: der Mudumu- und der Mamili-Nationalpark. Und weiter nach Osten der Chobe-Nationalpark, der zum überwiegenden Teil zu Botswana gehört. Es brauchte viele Jahre bis die Regierungen dieser Länder im südlichen Afrika erkannten, dass die Finanzquelle Tourismus auf Dauer nur sprudelt, wenn es gelingt, den Tierbestand zu erhalten. Es war nicht immer leicht, die einheimische Bevölkerung davon zu überzeugen. Denn gejagte Antilopen können den Fleischbedarf der Menschen sichern und das Elfenbein der Elefanten war schon immer eine reizvolle, wenn auch illegale Verdienstquelle. Und schließlich lassen sich Elefanten nur ungern von den schmackhaften Feldfrüchten der Bauern fernhalten. So wenig wie räuberische Paviane Rücksicht auf arglose Touristen nehmen. Ein offenes Fenster im Lodge-Quartier kann schnell nicht nur zum Verlust von Essbarem, sondern auch von den unentbehrlichen Schlüsseln für das Mietauto führen.

Aber immer noch reist nach Namibia, wenn auch überwiegend in Gegenden außerhalb des Caprivizipfels, eine besondere Spezies von Touristen, die den engagierten Wildschutzgedanken schieß- und trophäensüchtig ignorieren. In den Shops der Tankstellen im und am Caprivizipfel liegen jagdwaffenstarrende Zeitschriften zum Verkauf aus, so gar nicht im Einklang mit den Plänen der fünf Anrainerstatten, die sich dem Natur- und Tierschutz verschrieben haben. KAZA – Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area – heißt das anspruchsvolle Projekt, das sich seit 2011 die Länder Angola, Namibia, Zambia, Zimbabwe und Botswana vorgenommen haben. Der Superlativ beeindruckt: Es ist das größte grenzüberschreitende Naturschutzgebiet der Welt und der legendäre Caprivi­zipfel liegt mitten in seinem Zentrum.