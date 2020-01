Island : Im steinigen Magen der Erde

Der Vulkan Thrinukagigur liegt 20 Kilometer südöstlich von Reykjavik. Er ist der wahrscheinlich einzige Vulkan, der innen hohl ist. Foto: Elfi Vomberg

Auf Island fährt ein Aufzug innerhalb von sieben Minuten dahin, wo vor 4000 Jahren die Lava kochte. Ein Erlebnis für Touristen mit Entdecker-Gen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elfi Vomberg

An dieser Stelle hätte sogar der unerschrockene Professor Lidenbrock weiche Knie bekommen. Ein großes, dunkles Loch klafft hier im Boden. Ein sehnsüchtiger Blick fällt zurück auf die weite Ebene des Naturschutzgebietes Reykjanesfólkvangur: Lavafelder, soweit das Auge reicht, ringsherum Vulkankegel und in der Ferne glitzert das Meer. Und wenn man die Augen ganz fest zusammenkneift, bildet man sich sogar ein, den Gipfel des Snæfellsjökull zu sehen – jenen Vulkan, in den sich einst der Geologe Professor Liden­brock aus Jules Vernes Erzählung „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ abseilte. Er musste auf der Suche nach dem Erdkern zunächst durch einen dunklen Krater in die Tiefe.

Mit der Weite im Rücken konzentriert sich der Blick also wieder auf das düstere Loch, das vor uns liegt. Ein leises Summen mischt sich plötzlich unter das Pfeifen des Windes hier oben auf der Spitze des Thrihnukagigur. Kurz darauf taucht am Ende des schmalen Steges aus der Tiefe ein metallener Aufzug auf. Was Forscher Lidenbrock 1863 mit Spitzhacke und Seil erledigen musste, ist heute auf Island wesentlich komfortabler – sogar mit TÜV-Siegel aus Deutschland.

Der Aufzug führt 120 Meter in die Tiefe des isländischen Vulkans Thrinukagigur. Foto: Elfi Vomberg

Info Island Anreise Ab Köln-Bonn nach Reykjavik für rund 300 Euro (Hin- und Rückflug) Homepage www.insidethevolcano.com Ablauf Die Tour startet im Bus ab Reykjavik. Das letzte Stück zum Vulkan (drei Kilometer) muss zu Fuß zurückgelegt werden. Preis Die Tour in den Vulkan kostet 315 Euro pro Person. Touren finden nur zwischen Mai und Oktober statt.

Und plötzlich wird das, was bei Jules Verne noch pure Fiktion ist, hier am Thrihnukagigur Wirklichkeit. Wenn es einen Eingang zum Mittelpunkt der Welt gibt, dann liegt er sicherlich hier. Der Vulkan 20 Kilometer südöstlich von Reykjavik auf der Rauchhalbinsel Reykjanes ist wahrscheinlich weltweit der einzige Vulkan, der eine Öffnung im Kegel hat, innen hohl ist, und nicht nach der Eruption mit der eigenen Lava versiegelt wurde. „Euer Glück – so könnt ihr hier ein einzigartiges Erlebnis mit der Natur haben“, sagt Ásthildur Úa Sigurdardóttir, während sie die vier mutigen Entdecker am Aufzug anseilt und mit einem Knopfdruck auf die siebenminütige Reise 120 Meter in die Tiefe schickt. Es geht eng am Gestein entlang die Speiseröhre des dunklen Ungetüms hi­nunter. Mit jedem Meter in die Tiefe steigt das mulmige Gefühl in der Magengegend und der Fragenkatalog an Ásthildur wird länger: Wann ist der Vulkan zuletzt ausgebrochen? Wie wahrscheinlich ist ein Ausbruch heute? Wie sicher ist der Aufzug? Und was passiert bei einem Stromausfall?

Ásthildur beruhigt geduldig. Regelmäßig bricht auf dem geothermischen Hotspot ein Vulkan aus. Doch der Thrihnukagigur schlummert jetzt schon seit 4000 Jahren. Ein Mitreisender im Aufzug gibt passenderweise genau jetzt eine Vulkanologen-Weisheit aus seinem Reiseführer zum Besten: „Je länger der Schlaf, desto böser das Erwachen“. Doch noch bevor Ásthildur zur nächsten Beschwichtigung ansetzen kann, haben wir auch schon das Ende der düsteren Speiseröhre erreicht und passieren das Zwerchfell. Mit einem Mal wird es hell in der Magengrube des schlummernden Vulkans. Eine riesige Höhle, die mit Deckenflutern ausgeleuchtet wird, liegt unter uns. Ein atemberaubender Anblick: Als wäre ein Malkasten explodiert, leuchtet das Gestein in allen Nuancen der Farbpalette – Gold, Bernstein, Purpur, Violett, Azurblau.

Das Gestein im Inneren des Thrinukagigur leuchtet in vielen Farben. Verschiedene Gesteinsschichten sind dort verschmolzen. Foto: Elfi Vomberg