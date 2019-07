Nationalpark Schwarzwald : Im Nationalpark wird die Natur sich selbst überlassen

Baiersbronn (ak) Lukas Schmidt hat seinen Traumberuf gefunden: Der 30-Jährige ist Ranger im Nationalpark Schwarzwald. Er entstand auf 10.000 Hektar zwischen Baden-Baden und Freudenstadt und war 2014 der erste Nationalpark für Baden-Württemberg.

Aber nicht nur der Auerhahn, sondern auch der gefürchtete Borkenkäfer darf im Nationalpark sein, wie er will. Die Experten beobachten dann eben, was er anrichtet, und inspizieren die Bäume, die er geschädigt hat. Lukas und Kollegen sind die ganze Woche unterwegs in Sachen Wildnisbildung. Sie erklären Schülern von 20 Kooperations-Schulen, aber auch Erwachsenen sowie Förstern aus China oder Brasilien, wie es im Nationalpark zugeht, was dort wächst, wie minimal eingegriffen wird und welche Botschaft hinter all dem steckt.