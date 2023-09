Großbritannien Urlaub auf dem Narrowboat

Gemächlich gleitet die Stephen über den Grand-Union-Canal. Das flache, 18 Meter lange und zwei Meter breite Kanalboot – die Engländer nennen es Narrowboat – tuckert mit sechs Stundenkilometern durch die West Midlands vorbei an haushohen Laubbäumen, weiß blühenden Weißdornsträuchern und rosafarbenen Lichtnelken. Auf dem Wasser dümpeln Blässhühner, Binsenjungfern flattern durch die Luft. Auf dem Treidelpfad am Ufer, von dem aus bis in die 1950er-Jahre Pferde die schmalen Lastenboote zogen, joggt ein Mann mit seinem Hund. „Ich habe seit zwölf Jahren ein eigenes Narrow­boat, weil meine Frau das damals wollte. Unser Traum ist es, damit einmal durch ganz England zu fahren“, sagt Colin Charman und zieht den Tiller, die Ruderpinne, näher zu sich heran. „Jetzt fahren wir immerhin jeden Monat für ein Wochenende durch die West Midlands“, ergänzt der Best Ager, der in Warwick als Allrounder für Kate Boats, einen der 44 britischen Narrowboat-Verleiher, arbeitet.