Husum : Weihnachten bei Theodor Storm

Dämmerung im Binnenhafen: Zweimal am Tag spült die Nordsee frisches Wasser in das Hafenbecken. Foto: Manfred Lädtke

Der bekannte Schriftsteller und Jurist kam 1817 im nordfriesischen Husum zur Welt. Noch heute kann man dort auf seinen Spuren wandeln.

Ein steifer Nordwestwind zerzaust die Bäume und fegt durch Husums kopfsteingepflasterte Gassen. Regenböen drücken gegen die hübschen Fassaden alter Giebelhäuser. Irgendwo da draußen vor der „grauen Stadt am Meer“, wo sich im Nebelgebräu über der baumlosen Marsch Weite und Stille treffen, ließ Theodor Storm (1817-1888) in seiner populären Erzählung den gespenstischen „Schimmelreiter“ über den Nordsee-Deich spuken.

Heute würde Storm über eine „bunte Stadt“ schreiben, sind Touristiker überzeugt. Allerdings gibt es Literaturfreunde und Nostalgiker, die das winterliche Küstenwetter geradezu anzieht und die im Dezember in die beschauliche Stadt mit dem herben nordischen Charme kommen. Und alle eint sie der Wunsch Weihnachten so zu feiern, wie Theodor Storm vor mehr als 165 Jahren.

Windverwehte Vögel taumeln unter dramatischen Wolkenbänken her und begleiten den Weg zum Storm-Haus. Das Kaufmannshaus Nummer 31 in der „Wasserreihe“ hatten die Storms bis 1880 insgesamt 14 Jahre lang bewohnt. Heimeliges plüschiges Originalmobiliar und alte Familienbilder an den Wänden bestimmen die biedermeierlich-behagliche Wohnatmosphäre in dem heutigen Literaturmuseum. Es ist, als sei der Hausherr nur mal kurz weg. Zur Adventszeit leuchtet ein stattlicher Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, das Besuchern alljährlich als gute Stube für festliche Lesungen dient.

Figuren aus Storms „Pole Poppenspäler“ halten im Museum im Schloss die bewegende Novelle in Erinnerung. Foto: Manfred Lädtke

Des Vaters größte Passion sei es gewesen, den stets bis zur Decke reichenden Tannenbaum auf „seine Weise“ im Kreis der Familie zu schmücken. Er habe den ganzen Zauber der Weihnacht aus Kindertagen in die Weihnacht seiner Kinder zu übertragen gewusst, erinnerte sich Storms jüngste Tochter und spätere Biografin Gertrud. Und natürlich wurde der Baum genau so behängt, wie er einst dem Bub geschmückt wurde. Freilich mit kreativen Varianten. So wie Theodor Storm ändert auch die Storm-Gesellschaft Jahr für Jahr die Dekoration mit Glaskugeln, Zuckerzeug, goldenen Walnüssen, Fichtenzapfen, Flittergoldfähnchen oder Vögeln, die im Tannengrün vor ihrem Nest mit Eiern sitzen: Kleine weihnachtliche Symbole die „wie Kinderträume in den dunklen Zweigen hängen“, formulierte der Romantiker.

Indes sind die feierlichen Leseabende im Storm-Haus mehr als nur norddeutsch-sinnige Mußestündchen mit Hausmusik und Punsch zur Adventszeit. Bei Kerzenschein nehmen Besucher teil an einer Zeitreise durch Lebensabschnitte des Mannes, den ausgerechnet der preußische Lokalpatriot Theodor Fontane abfällig “Husumerei“ und „Provinzsimpelei“ vorwarf. Fontanes Spott zielte jedoch weniger auf den Schriftsteller, als vielmehr auf den Menschen Theodor Storm, dessen von Wehmut und Erdverbundenheit getragene „Heimatliebe“ in der Emigration besonders dann auftrat, wenn es „weihnachtete“.

Alte und neue Weihnachtsbücher in der kleinen Bibliothek im Weihnachtshaus: Theodor Storm ist überall in Husum präsent. Foto: Manfred Lädtke

Das Gedicht „Weihnachtsabend“ über ein einsames bettelndes Kind schrieb Storm 1852 fernab von Familie und Nordsee, als er Heiligabend allein durch Berlins Straßen spazierte und hinter erleuchteten Fenstern Familien bei ihren Vorbereitungen auf das Fest sah. Weil sich der junge Friese der Dänischen Krone widersetzt und für ein unabhängiges Schleswig engagiert hatte, fand er als Advokat in Husum keine Arbeit mehr und war in die Hauptstadt Preußens gereist. „Mit viel Herzenswärme“ schrieb der Kreisrichter auch in seinem zweiten Exil im thüringischen Heiligenstadt die traurig schöne Erzählung „Unter dem Tannenbaum“, in der er seinem Knecht Ruprecht die Botschaft mit auf den Weg gibt: „Von drauß´ vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr…“

Wenn der Vorleser im berühmten Storm-Haus sein Repertoire mit weihnachtlichen Passagen aus „Carsten Curator“, „Immensee“, aus Gedichten, Briefen und Manuskripten beiseitegelegt hat, knarren im Haus bei Erkundungen von Stube zu Stube die Dielen. Rund 50 Gäste interessieren sich an diesem Abend für die Schimmelreiter-Ausstellung oder das Poetenstübchen, in dem ab 1864 nach Storms Rückkehr aus dem Exil „Pole Poppenspäler“ (Paul, der Puppenspieler) und 20 weitere Arbeiten entstanden.

Stimmungsvolle Weihnacht war ohne knusprigen Kuchen für den Idylliker Storm aber nicht denkbar. Gereicht werden die mit Sirup, Mehl, Kardamom und Zimt gebackenen Köstlichkeiten jede Weihnacht bei einer weiteren literarischen Reminiszenz zur Teezeit im Hotel Altes Gymnasium. Hier in der ehemaligen Gelehrtenschule hatte Theodors schriftstellerische Sozialisation begonnen.

Weihnachts-Kulisse: Die alten Kaufmannshäuser in der Nordsee-Stadt sind im Winter besonders schön beleuchtet. Foto: Manfred Lädtke

Nach der Lesestunde folgt die Zuhörerschar einem Literaturscout auf Spuren des poetischen Realisten quer durch Husum. Es geht zum Beispiel in die Süderstraße 12, wo er als Landvogt residierte oder wo nebenan in einem Gasthaus „Pole Poppenspäler“ Marionetten-Theater machte. Dieser Novelle vom steten Konflikt vagabundierender Künstler und verständnisloser Bürger hat das Husumer Schloss ein Denkmal gesetzt. Das Poppenspäler Museum zeigt geschnitzte Figuren aus der dreimal verfilmten Novelle. Selber anfassen und die Puppen tanzen lassen, ist hier ausdrücklich erwünscht.

Anziehpuppen und Bilderbogen aus Pappmaché, Blechspielzeug, Märchenbücher und andere Raritäten, über die sich Kinder vor bis zu 100 Jahren gefreut haben, bewahrt das „Weihnachtshaus“ im Westerende auf. Mit drei Etagen und 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist das Stadthaus aus der Gründerzeit das größte weihnachtliche „Geschenkpaket“ Norddeutschlands. Zwischen den ersten Adventsuhren und – kalendern, Spielzeug aus der DDR sowie aus Kriegsjahren, finden sich auch frühe Naturspielzeuge für arme Kinder. Ein Schlitten aus einer alten Gemüsekiste, Flöten aus Weiden oder ein Steckenpferd aus Ästen, zeugen von Fantasie und Geschick, aus denen früher ohne Geld eine kleine bescheidene Spielzeugwelt entstand.

Info Husum Veranstaltungen Zur Weihnachtszeit finden zahlreiche Veranstaltungen wie eine Schimmelreiter-Exkursion, Führungen durch das Storm-Haus oder Lesungen „Weihnachten bei Theodor Storm“ statt. Auskünfte: husum-tourismus.de sowie storm-gesellschaft.de. Die Tourist Information vermittelt auch Hotelzimmer und Ferienwohnungen. Weihnachtshaus Ausstellung mit rund 1000 historischen Exponaten, zur Weihnachtszeit täglich geöffnet von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei. www.weihnachtshaus.info Telefon: 04841/6685908. Pole Poppenspäler Museum Das Museum im Husumer Schloss zeigt Figuren und Marionetten aus Storms Novellen und Märchen sowie Spielpuppen aus verschiedenen Ländern. pole-poppenspaeler.de,

Telefon: 04841/63242.