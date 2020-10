Hotel Dunsley Hall Country House (Whitby, England)

Das Hotel Dunsley Hall Country House in Whitby liegt in der englischen Grafschaft North Yorkshire in England. Die Stadt ist ein typisch englischer See-Erholungsort mit historischen Gebäuden, Museen und den Ruinen einer Abtei. Bekannt wurde sie unter anderem wegen Bram Stoker, dem Autor des Dracula Romans. Stoker hat 1890 in Whitby übernachtet und daraufhin die Kleinstadt als Vorlage für seinen Roman gewählt. Erzählungen zu Folge soll Stoker die Idee zu seinem Meisterwerk „Dracula“ in der Bibliothek von Whitby gehabt haben. Das Schiff der Romanfigur Graf Dracula legt in Whitby an, weswegen die Stadt ihm zu Ehren ein Dracula-Museum errichtet hat.