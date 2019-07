Kostenpflichtiger Inhalt: Saarländerin lebt seit elf Jahren in Dubai : „Bei uns war es letzte Woche noch 47,5 Grad“

Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Düsseldorf Über 40 Grad könnte es am Donnerstag in Düsseldorf werden. Rekordhitze sagen Meteorologen dazu. Für Menschen, die in Dubai leben, ist das alles andere als heiß. Alexa Siersdorfer lebt seit elf Jahren dort und erklärt, wie sie es schafft, mit Temperaturen von über 50 Grad zu leben.