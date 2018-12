Hiddensee: Einsame Spitze: Hiddensee im Winterschlaf

Winterliche Idylle am Wahrzeichen von Hiddensee: Am Leuchtturm trifft man in der kalten Jahreszeit selten Menschen. Foto: dpa-tmn/Voigt & Kranz

Hiddensee ist die ruhige Alternative zu Rügen. Das gilt im Winter noch viel mehr als im Sommer. Am Strand und an der Steilküste sind dann nur selten Menschen zu sehen.

Manchmal drehen Großstädter mitten in Vitte plötzlich irritiert den Kopf. Hört man hier die Autobahn? Aber Hiddensee ist autofrei und das Festland weit weg. Was ununterbrochen so rauscht, ist die Ostsee. Direkt am Strand ist sieim Winter manchmal brüllend laut,respekteinflößend und beeindruckend, wenn die Wellen bei Windstärke acht mit breiter weißer Schaumkrone ans Ufer schlagen.