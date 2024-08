Niedersachsens Metropole Hannover – unterschätzt oder langweilig?

Hannover für Fortgeschrittene, für Szenegänger und Safarijäger, für Nostalgiker und Nachtschwärmer, von den Kirchen in der Altstadt zu den Kneipen in den Kult- und Multikulti-Quartieren. Auftakt in den protestantischen Leuchttürmen in der Altstadt. Ein Altarbild von Lucas Cranach in der Kreuzkirche, ein Rundgang durch die Marktkirche, deren „schlichte Wucht und ruppige Großartigkeit“ schon vor Jahrzehnten von Dieter Oesterlen, einem der Architekten des hannoverschen Wiederaufbaus, gelobt wurde.