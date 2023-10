Griechenland Auf Kreta-Art

Einziges Merkmal der Neuzeit: Große avantgardistisch anmutende hölzerne Schirmdächer schützen die empfindlichen Ruinen vor Regen und Touristenfüßen. Und wer wirklich alles wissen will über diesen Palast und die Minoer als einstmals herrschende See- und Handelsmacht, vertraut sich am besten Giorgos Pothos an, der in ausgezeichnetem Deutsch so informativ wie unterhaltsam zurückreist ins Kreta als Keimzelle europäischer Kultur.