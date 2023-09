Griechische Dörfer im Streit Besuch bei Aristoteles

Die Halbinsel Chalkidiki liegt im Ägäischen Meer wie eine verstümmelte Riesen-Pranke und streckt drei Land-Finger ins türkis schimmernde Wasser. Quasi an der Handkanten-Küste Chalkidikis – zwei Dörfer mit gleichem Namen: Stagira. Eines an der Küste, das andere neun Kilometer entfernt in den Bergen. Beide gemütlich-verschlafen, ein paar Tavernen und Hotels. Weshalb die Menschen in beiden Stagiras denselben VIP einspannen, um Gäste anzulocken: Aristoteles – ein „Very Important Philosopher“ also – ist bis heute wissenschaftlicher Säulenheiliger in Biologie und Physik, Staatstheorie und Ethik, Meteorologie und Astronomie. Wie geschaffen also für die Rolle als Tourismus-Honorarkonsul von Stagira 1 und 2.