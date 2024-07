Eine Woche vor Olympia Gewerkschaften rufen zu Streiks an Pariser Flughäfen auf

Bereits am 19. Mai hatten die Gewerkschaften zum Streik an den beiden Pariser Flughäfen aufgerufen, der allerdings ohne große Auswirkungen blieb. Die Flughäfen Charles de Gaulle und Orly, die von der staatlich kontrollierten Groupe ADP betrieben werden, dürften der Hauptankunftsort für Besucherinnen und Besucher und die Athletinnen und Athletinnen bei den Olympischen Spielen sein. Es wird erwartet, dass während der Großveranstaltung 350.000 Menschen täglich einreisen. Das Athletendorf in Paris wird am 18. Juli eröffnet.