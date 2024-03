USA Frühling in New York

Olivia wohnt seit zwei Jahren in New York City und sie liebt diese Stadt. Gerne plaudert sie mit den Touristen, die in ihren Laden kommen, und gibt ihnen Sightseeing-Tipps. Wenn man sie fragt, was ihr in New York am besten gefällt, kann sie sich zunächst erst einmal nicht entscheiden, doch der Central Park steht ganz oben auf der Liste ihrer Lieblingsplätze. Hier verbringt die gebürtige Kanadierin, die aus Toronto stammt, einen Großteil ihrer Freizeit. Auf einer Bank am kleinen Teich hat sie einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der City und kann herrlich entspannen und dabei die Schildkröten beobachten, die sich auf den Steinen am Rande sonnen. Für die frechen grauen Eichhörnchen, die den Park bevölkern, hat sie auch immer eine kleine Leckerei dabei.