Japan Frische Luft und Kirschblüten gegen den Kulturschock

Seit fünf Tagen waren wir in Japan aus immer anderen Bahnhöfen in immer anderen Städten aufgetaucht. Masako, unsere freundliche, knallharte Reiseleiterin, hatte uns die Attraktionen der Goldenen Route im Schnelldurchlauf ins Gedächtnis gebrannt. Wir hatten die Häusermeere Tokios von der Aussichtsplattform des Wolkenkratzers Shibuya Scramble Square aus betrachtet, in Nara heilige Hirsche gestreichelt, die Metropole Osaka besucht, den heiligen Vulkan Fuji zwischen Wolken ausgemacht und waren ermattet ins heiße Thermalwasser eines Onsen gesunken. Ermöglicht hatte dieses Pensum außer der Disziplin Masakos ein effizientes Bahnnetz, unterstützt von einer Eigenleistung in Form von täglich zehn bis zwölf zu Fuß zurückgelegten Kilometern.